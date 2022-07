POZZUOLI – È stato ritrovato dalla polizia municipale di Pozzuoli un anziano che si era allontanato da casa nella mattinata di domenica 17 luglio. Era stata diramata dalla polizia di Stato la notizia dell’allontanamento dalla sua abitazione di Z.E, di 86 anni. Allertate tutte le pattuglie della Municipale dislocate sul territorio è stato rintracciato in via Annecchino. L’uomo ha raccontato di non essere stato in grado di ritrovare la strada di casa allontanandosi sempre di più. È stato accompagnato presso il Comando di via Luciano, dove è stato rifocillato e affidato alla famiglia, che era già stata prontamente avvisata.