POZZUOLI – Blitz della Polizia Municipale ieri sera a “Piazza a mare” dove nel mirino sono finiti i venditori ambulanti di bibite. Diversi attimi di tensione si sono vissuti durante i controlli. Tre persone sono state sanzionate con multe da 5mila euro in quanto trovate senza licenze e senza alcuna autorizzazione per la vendita. Sequestrati anche diversi banconi e carretti e centinaia di bottiglie, lattine e prodotti che venivano venduti in maniera del tutto illegale.