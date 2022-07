LONDRA – Torna la rubrica a cura di Vittoria Di Meo, cittadina flegrea che vive a Londra da 10 anni e che desidera raccontare usi, costumi e tradizioni della capitale del Regno Unito, attraverso gli occhi di una ragazza che porta dentro di sé il sole e il mare dei Campi Ardenti.

«Se hai mai pensato o pianificato un viaggio a Londra, sono certa che hai ‘incontrato’ i vasti website dedicati ad attirare turisti alle tipiche attrazioni di Londra. Big Ben, London Eye, Tower Bridge e la Torre di Londra sono solo alcune delle numerose attrazioni turistiche pubblicizzate a Londra. Ma sono solo delle classiche attività turistiche o vale davvero la pena visitarle?

Big Ben

Il Big Ben, a molte persone, può sembrare solo un’alta torre con un grande orologio, ma per i londinesi è molto di più. Le origini del Big Ben risalgono al 1834. Dopo che il Palazzo di Westminster fu distrutto da un incendio nel 1834, si decise che i nuovi edifici per il Parlamento avrebbero dovuto includere una torre e un orologio. Il Big Ben rappresenta anche i grandi successi e la resilienza del popolo britannico. Inoltre l’orologio del Big Ben è estremamente preciso e funge da simbolo di leadership e affidabilità per le persone di tutto il mondo, che guardano alla Gran Bretagna per un cronometraggio accurato. Pertanto, il Big Ben di Westminster merita davvero una visita, da vicino puoi apprezzare l’incredibile architettura e la storia che c’è dietro l’edificio.

London Eye

A differenza del Big Ben, il London Eye non ha lo stesso significato storico. È stato costruito come attrazione turistica per fornire un’aggiunta moderna alle aree storiche di Londra. L’enorme ruota panoramica si trova vicino al fiume Tamigi ed è a 5 minuti dal Big Ben e dal Parlamento. Un biglietto Standard per salire include un’attesa di 45 minuti per £32,50 per adulto, mentre il biglietto Fast track consiste in un’attesa di 20 minuti per £46 per adulto. Così come il London Eye offre una vista straordinaria dello skyline di Londra, anche altri edifici e attrazioni come lo Shard ti offrono la stessa vista. Anche se devi pagare per cibo e bevande, l’ingresso allo Shard è gratuito, quindi puoi goderti qualcosa da mangiare con una splendida vista e un’architettura contemporaneamente.

Tower Bridge

Un’altra attrazione gratuita costruita tra il 1886 e il 1894 è il Tower Bridge. Puoi attraversare il Tower Bridge con il suo percorso pedonale o fare un tour di 30-60 minuti per £11,40 per adulto. Consiglio di fare il tour poiché si apprende anche la storia del Tower Bridge mentre si attraversa il pavimento di vetro e si raggiungono le sue sale macchine. È un’ottima attività da fare in una giornata in giro a Londra! Ci sono anche una varietà di fantastici posti per il pranzo intorno al ponte per dopo il tour o una passeggiata.

La Torre di Londra

Ho conservato il meglio per ultimo. La Torre di Londra è un storico castello sulla riva nord del fiume Tamigi, nel centro di Londra. La Torre ha protetto i possedimenti reali e persino la famiglia reale in tempo di guerra e ribellione. Se sei interessato alla storia e ti piace conoscere i luoghi in cui viaggi, ne vale sicuramente la pena. I biglietti per adulto costano £29,90 e i prezzi dell’audioguida per gli adulti sono di £5,00. Ci sono varie attrazioni turistiche a Londra che hanno guadagnato la loro popolarità e ce ne sono anche alcune che non valgono la pena. Tieni presente che è importante visitare le attrazioni turistiche e i luoghi famosi, ma in alcuni casi è bene stare lontano dalle attrazioni moderne utilizzate esclusivamente per attirare i turisti».