BACOLI/ Isolotto di Punta Pennata all’asta: speculazione commerciale o politica?

BACOLI – È di ieri la notizia che l’isolotto di Punta Pennata è stato messo sul mercato dalla prestigiosa casa d’aste Sotheby’s, che ne ha esaltato le caratteristiche come un’opportunità unica di investimento. Al centro dell’isolotto si trova una villa allo stato grezzo, completa di una dépendance, che copre una superficie totale di circa 200 metri quadrati. Sul sito della casa d’aste, l’isola viene descritta come “un rifugio esclusivo e affascinante, ideale per chi desidera trasformarla in una proprietà raffinata”.

OFFERTA DEL COMUNE – La notizia della messa in vendita dell’isolotto di Punta Pennata non è passata inosservata, ovviamente, nelle stanze di piazza Marconi, suscitando la pronta reazione del primo cittadino bacolese Josi Della Ragione che punta a fermare la presunta speculazione commerciale. “Ho espresso la volontà di fare tutto il possibile per acquisire l’isolotto e farlo rientrare nel patrimonio comunale a beneficio della collettività, per questo ho già contattato l’agenzia Sotheby’s International Realty’. Ma sono reali le intenzioni del Comune ad acquisire il bene e nel caso di acquisizione cosa farci? Il capo della Giunta Comunale ha anche detto che “qualora il costo di acquisto fosse troppo elevato per il bilancio comunale, non esiterà a mobilitare altre istituzioni e, se necessario, anche i cittadini attraverso campagne di raccolta fondi”.

OPPORTUNITA’ O SPECULAZIONE POLITICA – In realtà, secondo le prime indiscrezioni, il costo come base d’asta sarebbe di 5 milioni di euro. E’ evidente che la spesa sarebbe ingente per un bilancio comunale come quello bacolese. Anche perchè, prima di fare un investimento del genere, finanche attraverso l’accensione di un mutuo, la manovra dovrebbe passare in consiglio comunale. Quale benefici può portare alla collettività quel lembo di terra acquistato, a quelle cifre, dal Comune o da qualsiasi Ente? Una spesa alta per un’oasi verde che, secondi i canoni comunali, verrebbe abbandonata dopo la prima pulizia? E’ chiaro che ci potremmo trovare di fronte ad una possibile speculazione politica da parte del primo cittadino, già noto in passato per uscite esageratamente tendenziose che poi non hanno trovato spazio nella realtà. Staremo a vedere…