Truffavano anziani simulando incidenti e chiedendo loro soldi: arrestati due ragazzini a Bacoli

BACOLI – Nella mattinata di oggi, a Bacoli, i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un’ordinanza di collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, riguarda due diciassettenni indagati per truffa aggravata ai danni di persone anziane. Le indagini, condotte dalle Stazioni dei Carabinieri di Monte di Procida e Pozzuoli, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due giovani.

LE INDAGINI – Secondo quanto emerso, i ragazzi avrebbero contattato telefonicamente le vittime, simulando situazioni di emergenza per guadagnarne la fiducia e indurle a consegnare denaro e oggetti di valore presso le loro abitazioni. Questo episodio rappresenta l’ennesimo caso di un fenomeno criminale in crescita, che desta allarme sociale per la sua frequenza e per il bersaglio scelto: persone anziane, spesso particolarmente vulnerabili e facilmente impressionabili. Le vittime, oltre al danno economico, subiscono gravi traumi psicologici, vedendo minata la propria autostima e dignità.