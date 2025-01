Tragedia a Licola: agricoltore ucciso da un vitello nella sua fattoria

LICOLA – Tragedia questa mattina a Licola dove un agricoltore è stato ucciso da un vitello all’interno di un terreno di sua proprietà. La vittima, G.C. di 61 anni, è morto in seguito alle profonde ferite riportate al petto. Secondo quanto ricostruito l’uomo, che si trovava in uno spazio della sua fattoria in via Domitiana, è stato incornato da un grosso vitello di circa 600 kg.

I SOCCORSI – La richiesta di aiuto da parte dei familiari è giunta intorno alle 11. In pochi minuti sul posto sono giunti automedica ed ambulanza del 118 di Varcaturo che hanno effettuato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sconvolti familiari e conoscenti della vittima, molto conosciuta in zona. Indagano i poliziotti del commissariato di Giugliano.