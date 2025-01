Sabbia-killer a Licola Mare, iniziate le operazioni di rimozione

LICOLA – Iniziata la rimozione della sabbia dalle strade a Licola Mare dopo la manifestazione di residenti ed associazioni guidate da Biagio Ciaramella e Umberto Mercurio. Le operazioni sono in atto tramite mezzi meccanici ad opera del comune di Giugliano. La sabbia trasportata dal vento, occupava un’intera carreggiata rendendo difficile il transito alle auto e, soprattutto, ai mezzi su due ruote. “Bene ma chiaramente non dovrà trattarsi di un’operazione una tantum – dichiara Borrelli- Molto probabilmente nel giro di poco la sabbia tornerà ad invadere la strada per cui è essenziale trovare soluzioni definitive come l’installazione di barriere e di alberi. In ogni caso la manutenzione stradale è il minimo che ci si possa aspettare, non è solo una questione di decoro ma di sicurezza e su questo aspetto non si scherza”.