Sicurezza, “zone rosse” anche a Pozzuoli: istituite alla Darsena, Monterusciello e Arco Felice

POZZUOLI – Arrivano anche a Pozzuoli le “zone rosse”. Si tratta di alcune aree dove saranno applicati dei provvedimenti di pubblica sicurezza. Saranno istituite in tutta l’area del centro storico dalla Darsena fino a piazza della Repubblica, a Monterusciello in piazza De Curtis e ad Arco Felice in piazza Aldo Moro. In queste aree la Prefettura può vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali e poterne quindi disporre l’allontanamento.

L’ANNUNCIO – «Dopo un attento studio, abbiamo ritenuto di circoscrivere delle piccole zone, ma importanti, anche nei Comuni della Città Metropolitana di Napoli – ha fatto sapere il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che spiega l’istituzione delle “zone rosse” a Pompei, Castellammare di Stabia, San Giorgio a Cremano e Pozzuoli, le prime in Italia al di fuori dei capoluoghi di provincia. – Si tratta di zone rosse da affiancare ai controlli che già facciamo e che sono stati potenziati. A seguito delle direttive del ministro Piantedosi, abbiamo questo ulteriore strumento a disposizione che sta già dando ottimi risultati nella città di Napoli dove sono 4 le zone rosse istituite».