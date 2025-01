POZZUOLI/ Lavori urgenti di manutenzione: tunnel tra Lucrino e Arco Felice chiuso per otto ore

POZZUOLI – Chiude per otto ore il tunnel che collega Arco Felice e Lucrino. Lo stop al transito veicolare arriva con l’istituzione di divieto di transito nella galleria urbana denominata “Tunnel Montenuovo – Arco Felice – Lucrino”, in entrambi i sensi di marcia, per il giorno di venerdì (1o gennaio) dalle ore 09:30 alle 17:30, per esecuzione lavori urgenti di manutenzione. Nel dettaglio, si tratta di lavori urgenti ed imprevisti, che riguardano l’alimentazione delle pompe, la pubblica illuminazione e la segnaletica luminosa in galleria, per motivi di sicurezza, con interruzione di energia elettrica.