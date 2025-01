POZZUOLI/ Interventi sulla rete idrica: tutto il Rione Toiano resterà senz’acqua

POZZUOLI – Mercoledì, 8 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 22:00, per interventi di manutenzione idrica non procrastinabili, verrà interrotta la fornitura di acqua potabile alle utenze ubicate presso l’intero quartiere di Toiano (Via Toiano, Via Ovidio, Via Catullo, Via Cicerone, Via Antonino Pio e strade adiacenti), e l’intero Rione Gescal (Viale dell’Europa Unita, Via degli Imperatori, Via Vecchia Luciano, Via Adriano Olivetti, Via Sotto il Monte e strade adiacenti).