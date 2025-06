BACOLI/ I parcheggi restano chiusi, il TAR boccia il ricorso degli operatori

BACOLI – Non arrivano buone notizie per gli operatori di Miseno e Miliscola dopo la sentenza depositata oggi dal Tar di Napoli. I parcheggi restano chiusi, perchè secondo il Tribunale Amministrativo Regionale non sussistono “requisiti di gravità ed irreparabilità”. L’ultima speranza per far partire l’estate lavorativa per alcuni operatori viene di fatto respinta dai giudici.

LA SENTENZA – Il Tar nella sentenza sottolinea che “le convenzioni per l’uso temporaneo per l’attivazione di aree di sosta stagionale nelle aree in questione sono scadute il 31 dicembre 2024, per cui gli esercenti i parcheggi nella passata stagione balneare non possono ritenersi titolari di una aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo delle convenzioni alle medesime condizioni e al mantenimento dello status quo ante”. Il presidente Fontana, inoltre, asserisce che “il danno paventato riferibile ai ricorrenti ha connotazione patrimoniale e, quindi, è privo dei necessari requisiti di gravità e irreparabilità; mentre gli effetti in termini di viabilità allegati e supportati con il richiamo anche agli episodi recenti di bradisismo, come già osservato in sede di decreto presidenziale n.1123 del 2025, logicamente non depongono per misure che ripristinino lo status quo ante quanto per l’adozione da parte del comune di misure conseguenziali e di disciplina complessiva sin da subito coerenti con le scelte generali e di pianificazione”. Il Tar conclude che l’unica strada percorribile, al momento, dopo l’approvazione del Puc, che non prevede la realizzazione di parcheggi autonomi sul litorale di Miseno e Miliscola, sia il Decreto di Coesione proposto dall’Amministrazione di Bacoli il 20 maggio scorso.