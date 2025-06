Le attività produttive al centro: nasce Unimpresa Pozzuoli

POZZUOLI – Nasce Unimpresa Pozzuoli, associazione di categoria che raggruppa imprese e piccoli commercianti. L’associazione, tutta locale, punta ad offrire assistenza e sostegno a tutte le attività produttive presenti in città muovendosi nell’orbita di Unimpresa nazionale. L’obiettivo è di mettere insieme le tante anime del commercio e dell’imprenditoria locale, facendo della loro eterogeneità un plus al valore della sinergia. Unimpresa Pozzuoli è composta da uomini e donne tutti di Pozzuoli e tutti impegnati nelle attività produttive.

L’ASSOCIAZIONE – “Siamo un gruppo di persone, di partite iva che si sono unite per dare voce a tutte le attività produttive della città. – spiega Valentina Lerro (Boutique Scudieri), eletta presidente di Unimpresa Pozzuoli – Auspichiamo un confronto serio e serrato con l’amministrazione locale e con i vari attori istituzionali che interagiscono col mondo delle imprese per ridefinire regolamenti, servizi comuni e competenze. La nostra vuole essere un’azione costruttiva per rimettere i commercianti e gli imprenditori al centro dell’agenda politica locale”.

IL DIRETTIVO – La composizione del direttivo non è casuale, bensì il frutto di un preciso intento che è quello di avere rappresentanti in ogni settore produttivo: dalla ristorazione allo sport, dall’industria alla cura della persona e all’abbigliamento. In tutto sono sei i delegati a supporto del presidente: Gianni Vanacore (Picea s.a.s), Assunta Ciccarelli (NaturBelle), Mario Elefante (Elefantino Sport srl BARRUS), Antonio Aiello (Profumo di Caffè), Lino Trincone (Trincone 1939 srl) e Gianpaolo Marcellini, segretario regionale Unimpresa.