A Pozzuoli in arrivo 12 milioni dalla Regione Campania per il potenziamento della rete idrica e fognaria

POZZUOLI – La Regione Campania ha destinato 12 milioni di euro alla città di Pozzuoli, nell’ambito di un più ampio stanziamento regionale di 63 milioni. Le risorse serviranno a finanziare sei interventi strategici per il potenziamento della rete acquedottistica e il miglioramento del sistema fognario. “Un investimento fondamentale che permetterà di risolvere problemi storici del territorio – ha dichiarato il sindaco Luigi Manzoni – superando le attuali criticità legate all’erogazione, migliorando i servizi idrici, l’efficienza delle infrastrutture e la qualità ambientale, con ricadute dirette sulla vivibilità e sulla balneabilità del litorale.” Il Sindaco ha poi espresso gratitudine alla Giunta regionale e al Presidente Vincenzo De Luca, sottolineando come questo risultato confermi la capacità dell’Amministrazione di attrarre fondi pubblici per lo sviluppo della città.