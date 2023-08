BACOLI/ Giovane tenta il suicidio lanciandosi dal terzo piano di una palazzina

BACOLI – Intorno alle 17 di questo pomeriggio l’automedica di Pozzuoli è stata allertata per agitazione psicomotoria in “paziente psichiatrico” di 24 anni in via Mozart, nel centro di Bacoli. I sanitari, giunti sul posto, hanno notato il paziente in compagnia del padre sul terrazzo della palazzina dove vivono. Il ragazzo, appena sentite le sirene, si et lanciato nel vuoto trattenuto parzialmente dal padre che però non ha retto la presa.

IL VOLO – Il giovane è così finito al suolo dopo un volo di circa 7 metri. Prontissimo l’equipaggio medico-infermieristico del 118 lo ha immobilizzato e trasportato vivo presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le sue condizioni al momento sono critiche.