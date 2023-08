POZZUOLI/ Pusher ai domiciliari se ne andava a passeggio a Toiano: arrestato dalla Polizia

POZZUOLI – Era stato arresto lo scorso 27 luglio dai carabinieri della stazione di Pozzuoli per spaccio di droga a Licola mare. Una volta finito ai domiciliari, come se nulla fosse, ieri sera se ne stava andando in giro come se nulla fosse fino a quando non è stato sorpreso dai poliziotti che lo hanno fermato e arrestato nuovamente. Si tratta di Pasquale Romano, 20 anni, parente di Francesco Romano detto “Checcotto”, affiliato al clan Ferro finito in manette nell’operazione anticamorra Iron Men.

L’ARRESTO – Il giovane 20enne ieri è stato sorpreso dagli uomini del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Ludovica Carpino- mentre faceva ritorno a casa, al Rione Toiano. Arrestato per evasione stamattina sarà giudicato con rito direttissimo.