POZZUOLI/ Crepa ai piedi di uno stabile in via Follieri: residenti preoccupati

POZZUOLI – Dopo l‘evacuazione di 10 famiglie su corso Garibaldi per il pericolo di crollo di quattro palazzine, adesso quello che preoccupa gli abitanti di Pozzuoli è una vistosa crepa che si è formata ai piedi di uno stabile a via Follieri, la strada che affaccia sul tempio di Serapide e che viene costeggiata dalla linea EAV. Da come viene riferito dagli abitanti del posto la crepa si è accentuata dopo le scosse telluriche degli ultimi mesi ed il continuo passaggio di mezzi EAV di certo potrebbe influire negativamente sulla staticità della strada. Diverse le segnalazioni alla polizia municipale di Pozzuoli da cui si attende ora un riscontro.