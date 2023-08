POZZUOLI – Fiamme e fumo all’interno di un negozio di casalinghi questo pomeriggio in via Campana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. Indagini in atto per chiarire la matrice del rogo che fortunatamente è stato circoscritto e non ha creato particolari danni. L’attività commerciale sorge in una palazzina lungo la strada che collega Piazza Capomazza con via Campana.