BACOLI – Ad inizio settimana c’è stato il taglio del nastro: i bambini hanno fatto ritorno nella loro scuola, la “Guglielmo Marconi”, la più antica di Bacoli. Soddisfatto il sindaco della città, Josi Gerardo Della Ragione: «Abbiamo scritto una pagina di storia. Restituendo alla comunità la struttura che, dal 1930, accoglie i figli della nostra città». Ma, a distanza di soli tre giorni, non mancano le prime polemiche. A sollevarle è il partito di Fratelli d’Italia attraverso la sua coordinatrice: «Continuano a giungere segnalazioni da parte di genitori preoccupati per le condizioni di disagio in cui i piccoli alunni della storica scuola Marconi sono costretti a frequentare le lezioni, nonostante la recente inaugurazione in pompa magna con tanto di taglio del nastro e relativo reportage fotografico. Ebbene da mamma e da coordinatrice cittadina di questo partito non posso esimermi dal fare alcune dolorose considerazioni. Un paese che non rispetta i propri bambini ha perso ogni sfida per il futuro. Un paese che si “accontenta” che i propri figli passino metà del loro prezioso tempo affidati ad un’istituzione che li lascia nella polvere, in condizioni precarie e di scarsa sicurezza, che permette che la crescita dei piccoli cittadini sia lasciata all’approssimazione, all’arte dell’arrangiarsi, dell’accontentarsi, ha già perso».