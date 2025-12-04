BACOLI/ Comune e Italgas inaugurano un nuovo spazio verde a Villa Ferretti

BACOLI – Villa Ferretti ha una nuova area verde, all’interno del Parco Regionale dei Campi Flegrei, frutto della collaborazione tra il Comune e Italgas. L’iniziativa rientra nel programma “Click To Be Green” di Italgas, che trasforma l’utilizzo dei servizi digitali del Gruppo in benefici ambientali concreti. L’inaugurazione dell’area riqualificata ha visto la partecipazione dell’Assessore LL.PP. Olga Schianto Lo Moriello, e dell’Ing. Marco Raddino, responsabile Area III LL.PP, a testimonianza della piena collaborazione tra amministrazione e Italgas e dell’impegno condiviso nel promuovere la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio. L’intervento ha restituito alla comunità uno spazio rigenerato e pienamente fruibile, attraverso la creazione di nuovi percorsi accessibili e aree dedicate a iniziative culturali e didattiche in uno dei contesti naturalistici più significativi dell’area flegrea. In particolare, è stato realizzato un importante arricchimento del patrimonio arboreo grazie alla messa a dimora di 50 Citrus limon e 20 Prunus laurocerasus, contribuendo così a incrementare la biodiversità e a valorizzare la flora locale.

IL PROGETTO DI ITALGAS – Il progetto “Click To Be Green” nasce con l’introduzione dei servizi innovativi “Click To Gas”, che consentono di ridurre la quantità di CO₂ immessa in atmosfera grazie alla preventivazione digitale, all’allacciamento e all’attivazione della fornitura gas eseguiti in un unico appuntamento, risparmiando tempo e generando al contempo benefici per il territorio e le comunità. Tra questi benefici vi sono, oltre a una maggiore consapevolezza dei cittadini rispetto alle tematiche ambientali, anche il contributo alla diffusione di una coscienza comunitaria basata sui principi di legalità, promozione della biodiversità e mitigazione degli effetti delle isole di calore urbane.