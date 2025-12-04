Accoltellò un coetaneo alla pancia: minore arrestato per tentato omicidio

AFRAGOLA – I carabinieri della Stazione di Afragola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di un minore di Afragola, incensurato, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio. Il provvedimento scaturisce da una richiesta della Procura Minorenni all’ esito di una attività d’indagine svolta dal personale della detta stazione a seguito all’accoltellamento di un diciannovenne, avvenuto nella nottata del 24 aprile scorso in piazza Gianturco di Afragola. In particolare gli operanti, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti e all’escussione di alcuni testimoni, hanno ricostruito che quella notte, si era verificata una lite per futili motivi dovuti a dissidi pregressi tra gruppi di giovani. In questo contesto il minorenne, risulterebbe gravemente indiziato di aver colpito con un fendente all’addome la vittima, prima di allontanarsi dal luogo dell’evento facendo perdere le proprie tracce.