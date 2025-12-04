Quarto in festa: al via gli eventi natalizi

QUARTO – Questa mattina alle ore 11.00 presso la Casa comunale di Quarto sarà presentato alla cittadinanza il cartellone degli eventi “Quarto in festa: tra cultura, legalità, tradizione e fede” patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli con una speciale attenzione al programma dedicato alla “Magia del Natale a Quarto” che si svolgerà fino al 5 gennaio 2026. Alla presentazione interverranno il primo cittadino di Quarto Antonio Sabino, la vicesindaco e assessore agli eventi e spettacoli di Quarto Annarita Ottaviano, l’assessore alla cultura, all’istruzione e alla legalità di Quarto Raffaella De Vivo e la vice presidente dell’associazione Projecta Barbara Melcarne. Tra i presenti al tavolo il presidente della Commissione Eventi di Quarto Crescenzo Carputo.

L’INVITO – Il sindaco Antonio Sabino nell’invitare tutta la cittadinanza alla conferenza di presentazione del

progetto preannuncia che: «la magia del Natale inizia domenica 7 dicembre con un laboratorio creativo dedicato a tutti i bambini. Con l’accensione dell’albero, animazioni e i cori gospel l’8 dicembre si entra nel vivo della festa più tradizionale dell’anno. Questi eventi nascono con

l’obiettivo di scoprire e riscoprire le bellezze materiali e immateriali del territorio, di valorizzare l’immenso patrimonio di arte, cultura, tradizioni e fede e accompagnare i cittadini in un percorso esperienziale intriso di rispetto, accoglienza e amore».

IL PROGRAMMA – Il Natale è effettivamente una delle feste più sentite, il 13 dicembre nelle strade del centro storico ci saranno giochi, animazione e canti natalizi. Il 14 dicembre alle ore 17.00 in Piazza S. Maria andrà in scena a una delle più classiche rappresentazioni teatrali «Natale in casa Cupiello» curata dalla Pro loco Santa Maria e in collaborazione con il Centro anziani Mario Poggiani. Non mancheranno i concerti, i brindisi, la tradizionale gara podistica in memoria di Francesco Palumbo, arte, food e cultura alla Villa del Torchio per terminare poi, come ogni anno il 5 gennaio alle 16:00 “La Befana e i burattini” di Patrizia Ferraiolo, in villa Comunale.