Il Pitagora di Pozzuoli miglior liceo classico della provincia di Napoli

POZZUOLI – L’istituto Pitagora di Pozzuoli si aggiudica la palma di miglior liceo classico di Napoli e provincia. E’ il risultato che emerge dalla nuova edizione di Eduscopio, la piattaforma della Fondazione Agnelli con dati aggiornati sulle scuole secondarie di secondo grado, che permettono a ragazzi e famiglie di capire quali di esse meglio preparino agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. Il report sottolinea come il liceo classico del Pitagora abbia addirittura migliorato la propria posizione rispetto al 2024, raggiungendo il vertice della classifica. Un successo che, come spiegato dalla dirigenza, nasce dalla volontà della scuola di «guardare al passato lanciandosi sicuri verso il futuro». Una visione che trova conferma nella grande novità del prossimo anno: l’attivazione del Liceo Classico Internazionale, che integrerà lo studio del diritto e della lingua spagnola per tutto il quinquennio. Un’offerta unica nel territorio, pensata per aprire ancora di più gli orizzonti degli studenti. Il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II, invece, si è confermato miglior liceo di Napoli, sia classico sia scientifico. Tra i licei classici di Napoli, dopo il Sannazaro, balza al terzo posto il Calamandrei di Ponticelli che sorpassa l’Umberto I di Chiaia. Tra gli scientifici secondo è il Mercalli, terzo il Labriola.