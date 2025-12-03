POZZUOLI/ Chiusa una corsia del tunnel Tangenziale-Porto

POZZUOLI – Per consentire a Tangenziale di Napoli S.p.A. di eseguire importanti lavori di manutenzione dei ventilatori installati nella galleria di collegamento tra lo svincolo della Tangenziale di Napoli (uscita Via Campana) e il nuovo porto di Pozzuoli, da ieri è in vigore il divieto di transito in direzione Sud (dalla Tangenziale verso il Porto) dalle 09:00 alle 18:00. L’intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza stradale e la piena efficienza della galleria.