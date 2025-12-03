POZZUOLI/ Tragedia a Monterusciello: Silvio lotta tra la vita e la morte

POZZUOLI – Ore di apprensione per Silvio Lisuzzo, il 63enne rimasto gravemente ferito nell’incendio divampato nella casa popolare del lotto 16 a Monterusciello e costato la vita alla moglie Maria Rosaria, 61 anni. L’uomo è ricoverato da ieri sera nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per ustioni e fratture su tutto il corpo e per aver inalato monossido di carbonio nella casa avvolta da fumo e fiamme. Da ieri un’intera città si è stretta attorno all’immane dolore che ha colpito i figli della coppia. Durante le operazioni di spegnimento del rogo anche due vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti, colpiti dalle schegge dell’esplosione avvenuta nell’appartamento.

GLI SGOMBERATI – L’intero stabile è stato sgomberato per motivi di sicurezza: in totale sono 35 persone appartenenti a 11 famiglie residenti nell’edificio del lotto 16, alcune delle quali potrebbero fare ritorno nelle proprie case nei prossimi giorni. Al lavoro ci sono operai e tecnici comunali che da ieri stanno rimuovendo i detriti per poi procedere ad ulteriori verifiche sulla stabilità delle strutture. I danni maggiori sono stati riportati nell’abitazione della coppia e in quella al piano di sopra, che è stata danneggiata anch’essa dalle fiamme e dalla caduta di parte del solaio dovuta all’esplosione.