Duemila fiori nella Darsena di Pozzuoli: l’iniziativa del comitato dei commercianti

POZZUOLI – Duemila fiori per riempire la Darsena di Pozzuoli, nell’antico porticciolo dei pescatori puteolani, come simbolo di resistenza al bradisismo e rinascita della città. È l’iniziativa organizzata per domani – giovedì 4 dicembre ore 12 – da nove commercianti del comitato “Darsena Pozzuoli”. L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio positivo alla luce della crisi economica e sociale che sta investendo il territorio a seguito dei fenomeni sismici degli ultimi due anni. Il comitato Darsena Pozzuoli, nato 4 anni fa, anche quest’anno con una campagna di autofinanziamento ha organizzato quattro eventi artistici e musicali che accompagneranno gli aperitivi delle vigilie delle festività natalizie. Si partirà sabato 6 dicembre alle ore 18 con il primo evento “I fiori sono il simbolo di resistenza e rinascita, da qui vogliamo partire per valorizzare la nostra terra, la nostra amata città” fanno sapere gli organizzatori.