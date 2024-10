BACOLI/ «Caro sindaco, controlliamo anche i camion che parcheggiano nei Cantieri di Baia»

BACOLI – L’attività repressiva dell’amministrazione nei confronti dei bacolesi che non rispettano il Codice della Strada sta aprendo un importante dibattito tra i cittadini. I cittadini bacolesi si sentono vessati per la mancanza di buon senso da parte dei vigili urbani e ausiliari alla sosta, pronti a multare qualsiasi infrazione, anche quelle minime. E per questo motivo, alcuni di loro, hanno cominciato a “censire” le auto in divieto di sosta non multate.

LA SEGNALAZIONE – Proprio in relazione a questo interrogativo, alcuni cittadini che parcheggiano regolarmente nell’area di sosta all’interno degli ex Cantieri di Baia, ci hanno segnalato la continua e reiterata sosta di camion di attività commerciali limitrofe all’area, parcheggiati nella zona fronte mare. «I titolari dell’attività hanno una concessione per parcheggiare lì in maniera continuativa? E’ un’area senza strisce blu. Il comune ha dato in concessione quell’area senza fare un bando? Se no, perché non multano?».