BACOLI/ Salute per tutti, a Villa Cerillo incontro pubblico sulla prevenzione medica

BACOLI – “La Salute è nelle tue mani “: non sprecare questa opportunità. Sabato 26 ottobre alle ore 11,00 a Villa Cerillo, ci sarà un incontro pubblico dove si parlerà di “Prevenzione”. Saranno presenti medici e operatori sanitari e verranno fornite informazioni a tutti i partecipanti con l’obiettivo principale di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e favorire l’accesso a una serie di prestazioni sanitarie in numerose discipline. A fine giornata vi sarà consegnato un kit ( ricerca sangue occulto) e prenderemo le prenotazioni per effettuare pap-test. All’incontro interverranno anche il sindaco Josi Della Ragione, l’Assessore alle Politiche Sociali Cinzia Massa, le due Case Manager Daria Artuso e Lia Iapicca, e i medici Romina Perone (Anestesista), Domenico De Vito (Chirurgo) e Ciro Perone (Ginecologo).