POZZUOLI/ Rifiuti stoccati illegalmente: sequestrato un capannone in via Campana

POZZUOLI – Una grossa quantità di rifiuti pericolosi che erano stati stoccati all’interno di un capannone e in un’area ad esso adiacente. E’ quanto è stato scoperto ieri durante un servizio congiunto effettuato dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – insieme ai carabinieri e ai militari della Guardia di Finanza. Al termine dell’operazione la struttura e l’area sono state sequestrate in quanto inottemperante alle normativa prevista per i reati ambientali. Numerose sanzioni amministrative sono state invece elevate a carico dei responsabili dello scempio, tutti denunciati a piede libero.