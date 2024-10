Week end di festa a Pozzuoli: torna in piazza la fiera artigianale degli hobbisti

Pozzuoli s’illumina e si colora per l’ennesimo week end di festa. Saranno ancora una volta gli artigiani di HobbArt ad animare il week end flegreo in Piazza della Repubblica, dove gli hobbisti esibiranno articoli artigianali di ogni genere: dai moderni presepi che raffigurano il murale dedicato a Sophia Loren e il largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, passando per oggetti in ceramica, legno, quadri e una miriade di opere uniche e irripetibili. Sabato 26 ottobre HobbArt – che gode del sostegno dell’assessorato alle attività produttive del comune di Pozzuoli – sarà uno dei momenti del ricco programma di eventi partito a settembre per rivitalizzare il centro storico. Per l’occasione parteciperanno anche gli artisti e i pittori dell’associazione culturale “Bottega d’arte napoletana”.

LA FESTA – «Formula che vince non si cambia, anzi si amplia – dice l’assessore Titti Zazzaro – Aumenta sempre di più il numero di hobbisti che chiedono di partecipare ai nostri eventi, segnale di fiducia nel nostro operato. Sabato saremo nuovamente in Piazza della Repubblica con i commercianti che faranno da cornice alla fiera di HobbArt e con il comune di Pozzuoli che ha messo in campo una serie di eventi per raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini e offrire loro un intrattenimento quanto più variegato possibile. Solo con la sinergia tra i vari attori del territorio – conclude Zazzaro – possiamo rendere Pozzuoli bella e attraente».