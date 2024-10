I LETTORI SEGNALANO/ «Infiltrazioni d’acqua e case che cadono a pezzi a Monterusciello»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, siamo le famiglie di un condominio del lotto 2 fabbricato C di Monterusciello in via Matilde Serao. Queste sono le condizioni in cui si trovano le nostre case. Sono alloggi popolari dove il comune di Pozzuoli non è intervenuto. Quando piove ci allaghiamo e le nostre case stanno cadendo a pezzi come potete vedere dalle foto. A chi dobbiamo rivolgerci? come possiamo fare per farci sentire? Voi di Cronaca Flegrea potete darci una mano? Grazie»

LE FOTO