POZZUOLI/ Si spara ancora a Monterusciello: 21enne gambizzato in Piazza De Curtis

POZZUOLI – Si spara ancora a Pozzuoli. Nella serata di ieri un giovane di 21 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco in Piazza De Curtis a Monterusciello. R.G., residente a Toiano, si trovava in compagnia di altri tre amici quando da una Fiat Pianda di colore grigio sono stati esplosi diversi colpi di pistola che hanno colpito la vittima al ginocchio destro e alla gamba sinistra.

L’OBIETTIVO – Il fatto è avvenuto intorno alle 23. Secondo le primissime ricostruzioni pare che il vero obiettivo dell’agguato fosse il 19enne gambizzato una settimana fa nella stessa piazza. Sull’episodio indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli. Il giovane, dopo il ferimento, ha raggiunto con mezzi propri il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie dove è tutt’ora ricoverato. Non è in pericolo di vita.

IL MOVENTE – Sullo sfondo del secondo raid in appena sette giorni ci sono lo spaccio di droga e lo scontro tra bande di giovani dei quartieri della città. L’escalation di violenza arriva dopo il blitz che ha portato in cella il ras di Monterusciello e Quarto Peppe Chiaro ritenuto tra i gestori delle piazze di spaccio per conto dei Cerrone-Longobardi.