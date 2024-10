POZZUOLI/ Il comune stanzia 50mila euro per togliere l’erba dai marciapiedi

POZZUOLI – Cinquantamila euro per il servizio di pulizia, diserbo stradale dei marciapiedi e sfalcio delle erbe spontanee lungo i cigli stradali del territorio comunale. E’ quanto spenderà il comune di Pozzuoli, che ha affidato il lavoro alla ditta Lands & Country srls con sede in viale Gramsci, a Napoli.

I MOTIVI – “La spesa – spiega il dirigente della “Direzione 8 – Coordinamento Ambiente e Servizi Pubblici” Stefano Terrazzano, attraverso una determina di affidamento – servirà a tamponare i numerosi pensionamenti, le squadre comunali di diserbo non riescono a garantire il mantenimento della pulizia e decoro cittadino” in quanto è “necessario incrementare le attività di diserbo stradale dei marciapiedi e sfalcio delle erbe spontanee lungo i cigli stradali con l’impiago di una ditta specializzata nel settore per fronteggiare la carenza di organico delle sezioni operative comunali e per garantire il mantenimento della pulizia e del decoro urbano dell’intero territorio comunale”. Alla Lands & Country è stato fatto un affidamento diretto (senza bando) per una spesa di 45mila euro circa a cui va aggiunta l’iva del 10%.