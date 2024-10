QUARTO/ Giro di vite contro i rifiuti selvaggi: 200 persone sanzionate

QUARTO – Controlli congiunti a Quarto della Polizia Ambientale, del Settore Ambiente con la presenza dell’assessore all’Ambiente Filippo Celano. Multe e sanzioni sono state elevate in via Campana e in via Paratine e via Cupa Lava. Dall’analisi dei rifiuti sono stati rinvenuti decine di indizi che hanno consentito alla polizia di procedere con la denuncia e la sanzione di 100 euro per ogni verbale elevato, somma che arriva a 500 euro in caso di recidiva. Da inizio anno sono stati fatti oltre 200 verbali con cittadini sanzionati. Al momento la percentuale di differenziata a Quarto è fissata al 73,7%.