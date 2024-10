Sicurezza: a Pozzuoli nasce il nucleo “le Aquile” della Polizia

POZZUOLI – Nasce a Pozzuoli l’unità della squadra mobile della polizia denominata “le Aquile”. Si tratta di agenti in borghese che cavalcano moto di grossa cilindrata per il pattugliamento della città, conosciuto anche come “Falchi”. Le note unità “antiscippo” sono già operative in città come Catania, Napoli, Bari, Cagliari, Caserta, Roma, Milano, Foggia, Firenze , Livorno, e Taranto.

L’UNITA‘ – Da pochi giorni, grazie al vice-questore del commissariato di polizia, Raffaele Esposito, sono presenti anche a Pozzuoli. Tre unità con 6 agenti a bordo pattuglieranno Pozzuoli per garantire la sicurezza del territorio colpito ultimamente dalle “baby gang” che hanno destato non poche preoccupazioni alla cittadinanza.