BACOLI/ Canali pluviali comunali otturati: allagamenti costanti su via Lungolago

BACOLI – Il maltempo delle ultime ore sta flagellando i Campi Flegrei, in particolar modo Bacoli. Nelle ultime ore sono stati misurati oltre 40mm di pioggia, Stanotte si è scatenato un vero e proprio nubifragio che ha allagato tutte le strade del paese. Ma i cittadini protestano per la mancata manutenzione del canale pluviale di via Lungolago, sommerso di rifiuti, erbacce e rami che ostruiscono il normale deflusso dell’acqua piovana verso il lago Miseno. Nelle due foto che vi mostriamo in basso si può il canale ostruito prima delle piogge odierne e le condizioni attuale della condotta che, stanotte, ha riversato sul manto stradale di via Lungolago solo fango, rami e sterpaglia allagando tutta la zona circostante.