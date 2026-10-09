Allagata la SS7 Quater, auto intrappolate nell’acqua e traffico dirottato a Varcaturo – LE FOTO

VARCATURO – Tra i danni e i disagi del maltempo di queste ore c’è l’allagamento della SS7 Quater, la strada che collega Pozzuoli con Lago Patria. In particolare, nel tratto tra Licola e Varcaturo forte pioggia ha causato il blocco della circolazione stradale. Numerose sono le auto rimaste bloccate in quasi un metro di acqua. Per motivi di sicurezza il tratto di strada è stato chiuso al traffico, a sua volta dirottato all’uscita Varcaturo. Nel mirino c’è la scarsa manutenzione stradale: tra le cause dell’allagamento, infatti, c’è la mancata pulizia dei canali che dovrebbero servire a far defluire l’acqua. Tanti i disagi alla circolazione stradale segnalati questa mattina in tutta la zona.

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