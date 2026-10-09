Maltempo, a Pozzuoli crolla parete di supermercato e frana a via Antiniana. Allagamenti nella piana di Licola – LE FOTO

POZZUOLI – È pesante il bilancio della notte di maltempo a Pozzuoli. In via Luciano è crollata una parete del supermercato Maxi Decò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’edificio al momento è stato dichiarato inagibile. Nelle stesse ore a via Antiniana, ad Agnano, e frenata parte del costone mentre nella piana di Licola, nei pressi dell’alveo dei Camaldoli, l’acqua ha invaso le abitazioni. Sul posto ci sono i mezzi di soccorso. In numerose zone si segnalano interruzioni di energia elettrica e allagamenti.

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