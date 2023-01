BACOLI/ Allerta meteo arancione, Ztl inattiva nel centro storico

BACOLI – Ieri la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo arancione per la giornata di oggi. E i sindaci del territorio flegreo hanno tutti disposto la chiusura delle scuole pubbliche e private, del cimitero e dei parchi pubblici. A Bacoli off-limits anche il Parco Vanvitelliano, i centri sociali anziani, gli impianti sportivi e la biblioteca comunale. Cambiamenti anche sul fronte della viabilità: il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, per meglio far defluire il traffico, ha stabilito infatti che per la giornata di oggi la Ztl del centro storico sarà inattiva.

IL MONITO – «Sono convinto che bisogna adottare ogni misura utile per evitare la chiusura dei nostri istituti scolastici. Ma quando le condizioni meteorologiche sono così critiche, è necessario evitare ingorghi stradali e ogni fenomeno che possa compromettere l’incolumità dei cittadini, a partire dai più piccoli – dichiara il primo cittadino – L’ordinanza di chiusura scuole si rende ancor più necessaria perché sono annunciate piogge intense negli orari di entrata ed uscita dei nostri ragazzi dalle aule di studio. Esorto la popolazione ad evitare il più possibile spostamenti e ad uscire di casa solo se strettamente necessario».