POZZUOLI/ Via Matteotti e viale Cappuccini si rifanno il look: da giovedì il via ai lavori

POZZUOLI – Istituito un divieto di sosta temporaneo in due zone di Pozzuoli in occasione di alcuni interventi stradali. A partire da giovedì 19 gennaio, infatti, e fino a venerdì 20, dalle 8 alle 17, non sarà possibile parcheggiare in via Matteotti. Stesso divieto da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio. Previsti su questo tratto di strada lavori di scavo per blocchi di fondazione e cavidotti, sostituzione pali della pubblica illuminazione ed installazione di armature a led.

Il divieto è esteso anche ad eventuali stalli riservati.

SU VIALE CAPPUCCINI – Simile ordinanza per viale Cappuccini, nel tratto compreso tra l’incrocio con Corso Umberto I° ed il civico 4. Istituito in questo caso il divieto di sosta temporaneo con prescrizione della rimozione forzata mediante carro attrezzi e il senso unico alternato, a partire dalle 10 del 19 gennaio alle 17 del 20 gennaio al fine di eseguire lavori di ripristino della pavimentazione stradale.