I medici flegrei approdano alla finale di Supercoppa Italiana

POZZUOLI – La squadra dei medici flegrei approda alla finale di Supercoppa Italiana, trofeo che vede contrapposte la squadra vincitrice del campionato nazionale e quella che ha trionfato in coppa Italia, che per il 2022 sono rispettivamente Napoli Flegrea e Milano Brianza. All’evento, che si disputerà’ sabato 21 gennaio 2023 alle ore 10.30 sul campo del Tony Chiovato di Bacoli, parteciperanno illustri personaggi (comitato nazionale medici calcio, rappresentanti locali e sponsor). Per i dottori flegrei è l’occasione per raggiungere un altro prestigioso traguardo, con una squadra costruita da appena un anno.

LA FINALE – «Il tutto sarà dipinto dal colore azzurro, simbolo non solo della straordinaria fede calcistica partenopea, ma pure del cielo e mare che rendono ancora più incantevole un paesaggio già di per sé meraviglioso. -spiegano gli organizzatori- E meraviglioso vuole essere, per le due squadre, il finale della giornata, dove è prevista una splendida cena all’insegna dell’amicizia e della condivisione con tempi “supplementari” dedicati a dolci e champagne.»