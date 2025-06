BACOLI/ Allarme pulci al comune, chiuso al pubblico e ai dipendenti l’ufficio tecnico

BACOLI – Allarme pulci nelle stanze del Municipio di Piazza Marconi. L’attività amministrativa, negli ultimi giorni, ha dovuto fare i conti con la scarsa pulizia di alcuni ambienti lavorativi. L’ultima scoperta è clamorosa: un’invasione di insetti nelle stanze dell’archivio comunale, scoperta da alcuni dipendenti comunali. Alcuni lavoratori, che erano scesi nell’archivio per recuperare alcuni faldoni, i quali probabilmente erano pieni di pulci. In pochissimo tempo questi insetti hanno infestato l’ufficio tecnico e i bagni al secondo piano del municipio, costringendo il responsabile della sicurezza dei lavoratori ad interrompere le attività dell’ufficio in questione e l’utilizzo dei bagni. Subito è stata allertata la ditta esterna appaltatrice dell’igiene straordinaria delle stanze comunali, la quale ha subito effettuato una prima disinfestazione.

LE CAUSE – Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di «pulci del ratto», che possono arrivare a infestare anche l’uomo, tant’è che ieri, per tutta la giornata il secondo piano del Municipio è stato chiuso ala cittadinanza. Si attendono ora interventi urgenti, anche a tutela dei dipendenti. Il caso fa riemergere la necessità di avviare una massiccia opera di pulizia degli ambienti sotterranei di piazza Marconi, a partire proprio dall’archivio dove la polvere ricopre i faldoni e i pavimenti sono in condizioni disastrose.