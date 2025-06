A Pozzuoli si inaugura la terrazza di Anticus, locale con vista sul Tempio di Serapide

POZZUOLI – “Storia e cucina. A Pozzuoli un mix suggestivo. E’ la storia millenaria di una città che si fonde con l’arte culinaria grazie ad Anticus, ristorante-pizzeria che vanta una location d’eccezione, una terrazza con vista direttamente sul Tempio di Serapide, l’antico macellum flegreo. Qui Nino, il titolare, venerdì 13 giugno darà sfoggio della sua cucina con una degustazione gratuita di pizze e piatti realizzati con prodotti locali. Sarà un momento particolare, l’ennesimo segnale di rilancio della nostra città che riparte attraverso uno dei tanti imprenditori che hanno deciso di restare e investire nei Campi Flegrei. Siete tutti invitati. Nino vi aspetta partire dalle 20:30 in via Sacchini, sulla sua splendida terrazza. Non mancate, sarà una gran bella serata”. E’ l’appello rivolto da Titti Zazzaro, assessore alle attività produttive di Pozzuoli, che ha voluto promuovere la suggestiva apertura della terrazza del ristorante Anticus direttamente sul Tempi di Serapide.