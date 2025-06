POZZUOLI/ Gloria dice no, Imperatore nominato presidente dell’Ente Parco Campi Flegrei

POZZUOLI – Come ampiamente annunciato in anteprima dal nostro giornale, l’ingegnere Enzo Imperatore è stato nominato nuovo presidente dell’Ente Parco dei Campi Flegrei. La nomina è arrivata attraverso una delibera di Giunta regionale. La durata dell’incarico è di 5 anni.

IL RETROSCENA – Il nome di Imperatore è stato il primo avanzato dopo quello dell’ex assessore di Pozzuoli, Giacomo Bandiera. Questioni di presunta incompatibilità, legate ai numerosissimi incarichi ricoperti da Imperatore sul territorio e che in passato lo hanno visto impegnato anche con Nicola Magliulo (attuale direttore dei lavori al Rione Terra), avevano raffreddato la pista. A quel punto la “casella” della presidenza dell’Ente Parco era stata offerta al gruppo di “Pozzuoli al centro” di Gennaro Pastore, in particolare al geometra Vittorio Gloria, attuale componente della commissione del paesaggio, che ha detto “no” all’incarico offerto direttamente dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che aveva tentato di far rientare la “crisi” con il gruppo politico. Poi la fumata bianca di ieri, che ha portato alla nomina di Imperatore.