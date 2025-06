Neomelodici e concerti illegali: le notti senza regole nei quartieri di Pozzuoli- LE FOTO

POZZUOLI – Casse, microfoni e luci per palchi improvvisati tra i palazzi popolari dei quartieri. Musica ad alto volume e fuochi d’artificio da cornice alle esibizioni di cantanti neomelodici ingaggiati per una manciata di centinaia di euro. Un sub-strato di illegalità e disprezzo per le regole crescente nei quartieri della città che la notte si trasformano in location per concerti abusivi. Gli ultimi due hanno avuto come protagonisti Nico Desideri, che si è esibito a Toiano davanti a una folla festante e Lino Calone, “figlio d’arte” (il padre è Franco Calone) che ha dato vita a uno show nel quartiere di Monterusciello. Tutto, ovviamente, senza le dovute autorizzazioni.

IL FENOMENO – Un terzo spettacolino è andato in scena invece tra le “case dei puffi”, sempre al Rione Toiano, dove tra serenate e canzoni si è distinto anche uno dei figli del boss di Pozzuoli, Gaetano Beneduce, con una dedica per la propria donna, Il tutto, come sempre, è finito sui social attraverso video e foto che hanno immortalato le notti senza regole. Un fenomeno ormai dilagante non solo a Pozzuoli ma nell’intera provincia di Napoli: basta scorrere Tik Tok, Facebook e Instagram per imbattersi in serenate e concerti abusivi soprattutto alla vigilia di comunioni e matrimoni.

LE FOTO