POZZUOLI – A partire da domani, tutti i nuclei familiari che si trovano in determinate condizioni – indigenti, percettori di reddito di cittadinanza inferiore a 500 euro, con tutti i componenti disoccupati o inoccupati, senza forme di sostentamento per effetto dei provvedimenti restrittivi, con ammortizzatore sociale inferiore a 500 euro o non percettore di bonus Inps, con pensione minima sociale o in situazioni di disagio economico accertato dai servizi sociali – possono presentare richiesta telefonando dalle ore 9 alle ore 19, dal lunedì al venerdì, ad una serie di numeri, differenti a seconda del territorio di residenza.

I CONTATTI – Questi i contatti telefonici: i residenti in Pozzuoli Centro Storico, Zona Solfatara, Agnano Pisciarelli, Rione Artiaco e Via Campana: 081/8551505-8551515-8551501-8551517. Arcofelice, Rione Toiano, Sotto Il Monte e Lucrino: 081/8551522-8551512-8551509. Monteruscello, Zona Limitrofe Licola Mare e Via Reginelle: 081/19669617-6587026-19936251. Sul sito istituzionale del Comune, gli interessati potranno trovare, oltre all’avviso completo, il modulo di autocertificazione da presentare all’Ente. Dopo gli accertamenti di rito da parte degli Uffici, la consegna del buono spesa avviene, a stretto giro, secondo l’appuntamento preso dall’operatore telefonicamente, allo sportello indicato. I beneficiari sono invitati a recarsi allo sportello muniti di mascherina e guanti, con un documento di identità.

LA MISURA – «Per dare risposte veloci e concrete a chi si sta ritrovando in estrema difficoltà abbiamo stanziato la scorsa settimana 200 mila euro come Comune. Il Governo ci ha assegnato ulteriori 700mila euro per consentire alle famiglie in difficoltà di fare fronte alle esigenze alimentari e di prima necessità attraverso l’erogazione di buoni spesa. Questa cifra potrà essere aumentata anche grazie alle donazioni dei cittadini. Oggi abbiamo predisposto le modalità e i criteri di erogazione dei buoni spesa. Il nostro intento è di cercare di raggiungere il numero maggiore di persone, anche quelle che non sono in carico ai Servizi Sociali, ma che si trovano in difficoltà. Un primo passo importante per un aiuto immediato ed urgente». Lo ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia rendendo noto l’avviso predisposto dall’amministrazione per accedere all’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari.