POZZUOLI – L’Unità di crisi della Regione Campania mi ha comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al test del coronavirus. A Pozzuoli il totale dei casi positivi è 28, di cui 20 attualmente contagiati (3 ospedalizzati e 17 in isolamento domiciliare), 2 in via di guarigione, una persona guarita definitivamente e 5 decessi.