QUARTO – E’ a 12 il numero di cittadini di Quarto risultati positivi al coronavirus, questo all’esito degli ultimi tamponi – 8 gli ultimi effettuati – 4 dei quali, come detto positivi.

IL DECEDUTO – Intanto sono giunti i risultati riguardanti un uomo deceduto nei giorni scorsi: non era stato contagiato da covid-19. Negativi anche i tamponi riguardanti i suoi familiari. «Una notizia che, ovviamente, non lenisce il dolore della famiglia – alla quale rinnoviamo il nostro cordoglio – ma che ci rincuora per la salute dei familiari del deceduto, sottoposti alla quarantena domiciliare obbligatoria – sottolinea il sindaco Antonio Sabino – L’amministrazione comunale, come del resto sta facendo con tutte le altre famiglie di pazienti positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria, sta fornendo assistenza attraverso i servizi sociali, i dipendenti comunali e i volontari di protezione civile. Come sempre, informeremo in modo tempestivo la cittadinanza di tutte le comunicazioni ufficiali che ci arrivano dall’Asl Napoli 2 Nord».