Arriva il gelo, il Comune di Quarto: «Proteggete i contatori idrici»

QUARTO – Il freddo è arrivato e il Comune di Quarto ha pubblicato un avviso rivolto agli utenti per la protezione dei contatori dell’acqua, che possono rompersi a causa del gelo. I contatori “a rischio” sono principalmente quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente.

L’AVVISO – Il capo settore Settore Lavori Pubblici dell’Ente di via De Nicola ha chiesto a tutta la popolazione di proteggere opportunamente i propri misuratori idrici ed eventuali condotte maggiormente esposte. «Tutte le spese conseguenti gli eventuali guasti derivanti dalla mancata osservanza delle norme vigente saranno a carico dell’utente inadempiente», si legge nell’avviso diramato dal Comune.