POZZUOLI/ Consiglio Comunale, giovedì la convocazione sui debiti fuori bilancio

POZZUOLI – Torna a riunirsi il Consiglio Comunale a Pozzuoli. Il presidente dell’Assise, Domenico Pennacchio, ha convocato l’Assemblea cittadina nell’aula consiliare “Nino Gentile”, in via Tito Livio, per la giornata di giovedì 26 gennaio alle 8:30.

L’ORDINE DEL GIORNO – L’ordine del giorno, dopo la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, prevede il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.