POZZUOLI – Appello dei gruppi dei Fedelissimi e Vecchia Guardia al sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. Con un comunicato chiedono un intervento del primo cittadino per mettere fine alla gestione del presidente Emanuele Casapulla.

L’APPELLO – Egregio Sig. Sindaco Figliolia, come vecchi tifosi della Puteolana ribadiamo il nostro completo dissenso verso la presidenza della nostra amata squadra del cuore. La gestione deficitaria iniziata a novembre dello scorso anno continua imperterrita anche in questi giorni. Con l’avvento della serie D credevamo che qualcosa sarebbe cambiato, invece si continua con la falsa riga dell’anno scorso: in pochi giorni abbiamo visto un allenatore annunciato ma mai contrattualizzato andare via con i suoi collaboratori, gestione del ritiro precampionato deficitario, giocatori che cominciano ad andare via vista la scarsezza della società. Pozzuoli calcistica sta nuovamente subendo una disfatta nazionale che non merita per colpa di una sola persona: Emanuele Casapulla. Noi Le chiediamo un immediato intervento da Sindaco di questa città, considerate anche le deleghe allo sport da Lei presiedute. Chiuda le porte del Conte a questa persona, meglio restare senza calcio che avere una pseudo società presieduta da uno pseudo presidente.